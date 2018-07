Dorival Júnior estreia pelo Santos contra o Figueirense

O técnico Dorival Junior começou nesta sexta-feira a trabalhar no Santos e teve somente um treino para definir a escalação. A equipe tenta dar os primeiros passos para sair da crise com três mudanças entre os titulares para receber o Figueirense, às 18h30, na Vila Belmiro.

A primeira jornada de trabalho do treinador teve muita conversa. Um das reuniões, porém, foi entre membros da torcida organizada e os jogadores, que receberam cobranças pela má fase do time. O Santos vem de quatro derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento.

A outra reunião foi entre o treinador e o elenco. Na sequência, a primeira atividade teve a entrada de Zeca na lateral-esquerda. Com isso, Victor Ferraz vai para a lateral-direita e Daniel Guedes deixa o time.

O zagueiro Paulo Ricardo atuou improvisado como volante, no lugar de Lucas Otávio. A outra alteração é Geuvânio, que volta de suspensão e substitui Rafael Longuine.

Logo na apresentação como treinador, Dorival falou de mais dos planos para o time e pouco abordou o jogo com o Figueirense. De reforços, o técnico citou a proximidade do acerto com o volante Sandro, ex-Inter e que está no futebol inglês.

"A diretoria trabalha para que possamos ao longo da semana buscar uma ou outra opção para fortalecer em breve o nosso elenco", comentou.

Dorival destacou que mais importante, do que o pouco tempo para a estreia, é a oportunidade de ter assinado um contrato longo, de dois anos e meio. "Isso me fez acreditar novamente na possibilidade de iniciar um trabalho. Acho que coisas boas podem vir a acontecer".

Otimista pela reação, o novo técnico prometeu evitar mudanças bruscas pelo menos durante as próximas rodadas. Além do confronto direto com o Figueirense, o Santos terá logo depois outras partidas com rivais em situação parecida na tabela, como Joinville, Flamengo, Coritiba e Vasco.

FICHA TÉCNICA

SANTOS:

Vanderlei, Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca; Paulo Ricardo, Thiago Maia e Lucas Lima; Gabriel, Geuvânio e Ricardo Oliveira

Técnico: Dorival Júnior

FIGUEIRENSE:

Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Saimon e Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, Ricardinho e Rafael Bastos; Thiago Santana e Everaldo

Técnico: Argel Fucks

JUIZ: André Luiz de Castro (GO)

LOCAL: Vila Belmiro

HORÁRIO: 18h30