Dorival Júnior evita confirmar Lucas Lima como titular

Depois de comandar o Santos na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira à noite, em Cariacica (ES), o técnico Dorival Júnior exibiu cautela ao ser questionado se Lucas Lima atuará como titular no clássico deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora Lucas Lima tenha substituído Léo Cittadini no decorrer da partida desta quarta, o treinador lembrou que o meio-campista ainda está em processo de recondicionamento físico por causa do período em que ele ficou sem treinar enquanto se recuperava de uma lesão no tornozelo direito, sofrida no início de maio.

Por causa deste processo, Lucas Lima ainda não estava em condições de atuar durante 90 minutos na partida contra o Fluminense, conforme explicou Dorival em entrevista coletiva em Cariacica. "Ele fez um trabalho em período integral (de recuperação) na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda também, mas não tinha condições de iniciar a partida. Nós continuaremos esse trabalho e agora vou ouvir os preparadores para saber como daremos continuidade ao processo", afirmou.

Desta forma, caso Lucas Lima não consiga atingir a sua condição física ideal nestes três próximos dias, Léo Cittadini voltará a ser escalado como titular diante do São Paulo. Apesar de ser um clássico e um jogo importante para o Santos em sua escalada rumo ao G4 do Brasileirão, Dorival deixou claro que não pretende apressar a volta do meio-campista titular.

"O que eu quero é que ele tenha sua condição estabelecida de novo. Acho que ainda precisa melhorar. São fatos que nós temos que, mais ou menos, coordenar para que ele possa estar totalmente restabelecido", ressaltou o treinador do Santos.