Dorival Júnior exalta atitude do Flamengo e já faz planos para 2013

RECIFE - A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Náutico, no último domingo, encheu de esperança o técnico Dorival Júnior. Ele não escondeu a satisfação com a atuação de seus comandados e disse que o futebol apresentado deu esperanças de que a equipe tenha uma temporada melhor em 2013.

"Acho que começamos agora a alcançar alguns resultados. Tardiamente? Sim. Mas é sempre bom terminar um ano podendo apresentar algo mais consistente. Para 2013, há muita coisa a ser feita, a diretoria sabe disso. Continuamos acreditando nesse trabalho, mas teremos um caminho longo e árduo ainda este ano", declarou.

O Flamengo conviveu com a ameaça do rebaixamento em boa parte deste Campeonato Brasileiro, mas se distanciou da zona da degola com os últimos resultados. A equipe não perde há seis partida e de acordo com Dorival já vinha mostrando um bom futebol mesmo antes disso.

"A equipe está tomando consistência, alcançando uma maturidade um pouco maior. Tínhamos a obrigação de lutar por uma posição melhor. O Flamengo vinha fazendo bons jogos, infelizmente as vitórias não aconteciam. Felizmente essa vitória veio premiar o trabalho dessa garotada, eles estão acreditando", comentou o técnico.

Quem também teve motivos para comemorar foi o atacante Hernane, que, mesmo sem marcar nenhum gol, foi elogiado por sua atuação contra o Náutico. "Eu vim para vencer no Flamengo e, cada dia que passa, eu estou mostrando meu trabalho mais ainda porque eu quero vencer nesse clube. Eu quero ser vencedor", afirmou.