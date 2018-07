Dorival Júnior exalta Hernane, mas pede calma no Flamengo

A boa atuação de Hernane na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca foi aprovada pelo técnico Dorival Júnior. No sábado, o atacante fez os gols da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Quissamã, no Engenhão, em duelo válido pela primeira rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - e recebeu elogios do treinador.

"Sempre acreditamos que o Hernane pudesse, mas ainda é cedo, temos que ter calma. Precisamos de jogadores para encorpar a equipe e teremos a estreia de alguns atletas que seguem treinando. A estreia é uma coisa e a manutenção pela busca de qualidade é outra", disse o técnico.

Dorival ressaltou, porém, que o Flamengo ainda tem muito a melhorar e pregou mais trabalho para que o time seja competitivo em 2013. "Não podemos criar expectativa grande, temos que ter calma, paciência. É o início de um novo momento para o Flamengo. Espero que as coisas aconteçam dentro de um equilíbrio natural. A partir do momento que tiver toda equipe poderemos sentir um pouco mais de como será. É muito pouco, mas gera uma expectativa melhor", disse.

Após a estreia vitoriosa, o Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 17 horas, quando vai enfrentar o Madureira, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Guanabara.