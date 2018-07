Dorival Júnior faz mudanças no time do Atlético-MG O técnico Dorival Júnior testou nesta quarta-feira duas mudanças na escalação do Atlético-MG. Assim, começou a preparar o time para o jogo contra o América, domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela semifinal do Campeonato Mineiro.