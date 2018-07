Dorival Júnior garante que fica no Fla, mas diretoria não confirma

RIO - Ainda com o futuro indefinido, o técnico do Flamengo, Dorival Júnior, disse ter recebido um telefonema do novo presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, informando a permanência dele e do diretor de futebol, Zinho, em 2013. A futura diretoria, no entanto, negou que já haja uma definição.

"O presidente me ligou, disse que gosta muito do nosso trabalho, então nós vamos continuar. Fico muito feliz por poder começar um trabalho do zero, o que é sempre importante", disse Dorival, antes de participar de palestra no Footecon, fórum internacional de futebol organizado pelo atual coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira.

Dorival afirmou que quatro ou cinco reforços "de peso" estão na pauta para 2013. Mas, segundo a assessoria de imprensa de Bandeira de Mello, foi feito apenas um primeiro contato com o treinador. A decisão final será tomada só depois da contratação do novo diretor executivo com clube, ainda não definido. Caso continue como diretor de futebol, Zinho trabalhará ao lado do novo diretor, com responsabilidade voltada à gestão do grupo de jogadores.