Dorival Júnior indica Diogo para vaga de Valdivia no Palmeiras

O técnico Dorival Junior comandou um treino coletivo sob chuva forte, na tarde desta quinta-feira, no Allianz Parque, e indicou a entrada do atacante Diogo na vaga do meia Valdivia para o jogo do Palmeiras no próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. No clássico, válido pelo Brasileirão, o time também deve ter a entrada do volante Wesley e do lateral-esquerdo Juninho.

O treino foi realizado no novo estádio do Palmeiras, a ser inaugurado na semana que vem, para que os jogadores já comecem a se ambientar no local - foi a segunda atividade da equipe na arena. Dorival Júnior armou a equipe no esquema 4-2-3-1, com o lateral-esquerdo Victor Luís como volante e Wesley como meia pelo lado direito. E Diogo entrou na vaga de Valdivia, que está na seleção chilena.

No coletivo contra os reservas, Mazinho e Diogo se alternavam no papel do jogador que se aproximava mais do atacante Henrique, função que vinha sendo exercida por Valdivia nos últimos jogos. A dupla de defesa voltou a ser formada por Nathan e Tobio, como tem acontecido recentemente.

O destaque é o retorno de Wesley, que cumpriu suspensão no último sábado, na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0. O jogador foi bastante cobrado durante a atividade por Dorival Júnior, que exigiu dele apoio na marcação pela direita. O técnico parou o treino várias vezes para o orientar a equipe e frisou a necessidade de marcar a saída de bola adversária.

A provável formação titular do Palmeiras para o clássico de domingo tem Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luís, Wesley, Mazinho e Diogo; Henrique.