Dorival Júnior justifica saída de Lucas Lima e reconhece que o Santos não foi bem A substituição do meia Lucas Lima ainda no intervalo foi o foco principal na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, do Santos, nos vestiários da Vila Belmiro após a vitória de virada sobre o Coritiba, por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho entrou no seu lugar. Ele explicou que "sabia das limitações do Lucas" e também reconheceu que o time não jogou bem e "ganhou fora de suas características", na base do espírito de luta.