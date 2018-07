Dorival Júnior lamenta 'apagão' e projeta melhora do Palmeiras

Em cinco minutos o Palmeiras viu a a vitória fora de casa se transformar em uma nova derrota no Brasileirão. Ao fim dos 3 a 1 para o Figueirense, neste domingo, em Florianópolis, o técnico Dorival Junior não encontrou explicações para justificar os gols sofridos em sequência, mas ressaltou que a atuação exibida durante parte da partida no Orlando Scarpelli deve ser usada como exemplo.

Até 30 minutos do segundo tempo o Alviverde vencia por 1 a 0, com gol de Cristaldo, até levar três gols em sequência. "O Palmeiras tinha a partida nas mãos, um jogo totalmente favorável, vinha crescendo e não propiciou ao Figueirense chutes ao gol. De repente tomamos uma virada. Isso dificulta para nós fazer qualquer análise", afirmou o técnico.

Para Dorival, o Palmeiras merecia ter saído do Orlando Scarpelli com um resultado melhor, porém o jogo deixou um alento para as próxima rodadas. "Uma hora ou outra o resultado vai aparecer. Se o Palmeiras continuar jogando dessa forma, vamos encontrar a vitória", disse. O time fechou a 25ª rodada na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento, e na próxima quinta-feira recebe a Chapecoense, no Pacaembu.

Apesar da derrota, o Palmeiras pode sair da zona de descenso sem caso de vitória na quinta contra um adversário direto. Na rodada seguinte, o time viaja para enfrenta o Botafogo, no Rio, em outra confronto para evitar a queda. No jogo diante do clube carioca a comissão técnica espera contar com o retorno do goleiro Fernando Prass, que fraturou o cotovelo direito em maio.