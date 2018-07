Dorival Júnior mantém confiança e diz que Atlético-MG reagirá

O técnico Dorival Júnior adotou um discurso otimista após a primeira derrota do Atlético no Campeonato Mineiro e garantiu confiar na força do elenco. Após ver a equipe ser batida pelo América por 2 a 1, domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o treinador prometeu que o time vai se recuperar e lutará para retomar a liderança do estadual.

"Se a equipe continuar mostrando a mesma aplicação que vem demonstrando até esse momento, não será por causa de uma derrota que vou deixar de acreditar, muito pelo contrário. Confio muito nesse grupo e tenho certeza que ainda teremos muitas coisas boas pela frente, podem acreditar e podem esperar", afirmou.

Assim, Dorival evitou cobrar publicamente a contratação de reforços pela diretoria do Atlético. "Acredito nesse elenco, acredito nesse time, independente se chegue novas contratações. Tenho certeza que esse time vai dar muito o que falar para a torcida e vamos manter essa equipe jogando em um bom nível, nível que todo torcedor quer", disse.

A derrota de domingo levou o Atlético a ser ultrapassado pelo América, que lidera o Campeonato Mineiro com 13 pontos, um a mais do que o time de Dorival. Agora, a equipe volta suas atenções para a Copa do Brasil, já que enfrentará o Iape (MA), em Sete Lagoas, na próxima quarta-feira, pela primeira fase da competição. O time mineiro venceu o jogo de ida por 3 a 2.