Dorival Júnior mantém dúvida, mas deve optar pelo 4-4-2

Dorival Júnior tem na cabeça o time para enfrentar o Santo André no primeiro jogo da decisão paulista, domingo, no Pacaembu, mas prefere continuar fazendo mistério. Ele disse que não haverá surpresa e que está entre as duas formações dos treinos coletivos da semana.

VOTE

Quem vai conquistar o Paulistão 2010?

Uma é com Pará na lateral-direita, Wesley no meio e apenas Neymar e Robinho no ataque. A outra tem a escalação de André no ataque e Wesley na lateral-direita. Depois do treino sob chuva, nesta sexta-feira, o técnico concedeu coletiva de imprensa e sinalizou que vai optar pelo esquema 4-4-2, com três meias e apenas dois atacantes.

"Se o Santos não tomar nenhum gol atingirá seu objetivo", afirmou Dorival Júnior ao ser questionado sobre a possibilidade de o time fazer os sete gols que faltam para atingir a marca de 100 ainda no Campeonato Paulista, aproximando-se dos 102 em 30 jogos do Palmeiras, em 1996. O time para começar o jogo no domingo deverá ter Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Wesley Marquinhos e Paulo Henrique Lima; Robinho e Neymar.