Dorival Júnior mantém Leandro e testa opções em treino O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade com campo reduzido na manhã desta quarta-feira no Atlético-MG. Ele começou o treino com praticamente a mesma equipe que enfrentou o Atlético-PR, no último sábado, em Sete Lagoas, na estreia do Campeonato Brasileiro. A novidade foi apenas a volta de Leonardo Silva, que estava suspenso, no lugar de Werley.