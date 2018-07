Dorival Júnior mostra preocupação com Victor Ferraz para final

ioaUm dos jogadores mais regulares do Santos no primeiro semestre, o lateral-direito Victor Ferraz vive um momento completamente oposto na segunda parte do ano. Dores na coluna durante o jogo com o Figueirense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, tiraram o atleta do time e ele não tem mais previsão de retorno. A expectativa era de que estivesse recuperado para a decisão da competição, mas o técnico Dorival Júnior mostra pessimismo.

"Não dá para estipularmos prazo. Cada momento nós estamos trabalhando com uma reação ou outra coisa do Victor e tem dias que a gente intensifica o trabalho e ele sente alguma coisa. Já são mais de 37 dias, então não sei se poderemos contar com o Victor daqui para os jogos finais", disse o treinador santista.

Apesar do discurso pessimista, Dorival assegurou que está na torcida para poder contar com o jogador na decisão contra o Palmeiras, dias 25 de novembro e 2 de dezembro. "Eu espero, porque ele é um jogador muito importante. O Daniel (Guedes) vem muito bem, mas o Victor é um jogador importantíssimo", ressaltou.

Na sexta-feira, Victor Ferraz correu em torno do gramado e aumentou a confiança para sua recuperação. Entretanto, a comissão técnica está cautelosa e teme acelerar o processo e causar uma nova lesão. O que ameniza a preocupação de Dorival é que o reserva Daniel Guedes tem dado conta do recado.

O elenco do Santos ganhou folga na segunda e terça-feira e só retorna aos trabalhos na quarta-feira à tarde, quando inicia a preparação para o confronto com o Flamengo, dia 19, na Vila Belmiro.