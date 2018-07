Dorival Júnior não é mais técnico do Santos

Após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians em Itaquera neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou a saída do técnico Dorival Júnior na tarde deste domingo. O treinador era quem mais tempo estava à frente de um clube da série A. A decisão foi anunciada através do site oficial do clube e Elano, auxilixar técnico, comandará a equipe de forma interina.

De acordo com nota oficial, o clube e o técnico entraram em comum acordo sobre a decisão. Dorival assumiu o Santos em julho de 2015 e, somando as duas passagens pela equipe, fez 189 jogos, sendo 111 vitórias, 34 empates e 44 derrotas. O clube, sob o comando do treinador, foi vice-campeão brasileiro de 2016, atrás apenas do Palmeiras.

No comando do Santos, Dorival também conquistou o Campeonato Paulista de 2016 e a 2ª posição na Copa do Brasil de 2015. Na Copa Libertadores deste ano, o clube foi o único que se classificou para a próxima fase de forma invicta. Em sua primeira passagem na equipe, em 2010, o técnico conqusitou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil do memso ano. Na ocasião, sua passagem durou apenas nove meses.