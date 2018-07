Dorival Júnior não empolga e já corre riscos no Palmeiras

Contratado para ser o salvador da pátria, após trabalhos frustrantes de Ricardo Gareca e Gilson Kleina, o técnico Dorival Júnior tem muito trabalho pela frente para conseguir manter o Palmeiras na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo menos até o momento, o desempenho do treinador não empolga muita gente e ele já corre riscos para o ano que vem.

Ele tem contrato até o meio do ano que vem, mas sua permanência para 2015 ainda é incerta. Caso o Palmeiras seja rebaixado, dificilmente ele permanece no clube. Se conseguir se salvar, ainda corre riscos. No clube é consenso que o time é bastante limitado e que Dorival não tem culpa disso, já que não indicou nenhum dos jogadores que estão no clube, mas algumas pessoas ligadas ao presidente Paulo Nobre falam abertamente que não gostam das escolhas do treinador.

Dorival, inclusive, tem sido comparado com Gilson Kleina, por ser considerado um treinador muito inseguro e que acaba insistindo em algumas coisas que não tem dado certo.

Oficialmente, Nobre garante que caso seja reeleito, em eleição que será realizada dia 29, vai manter Dorival independente de qualquer coisa. Já o opositor Wlademir Pescarmona, falou diversas vezes que não gosta de Dorival, mas nas últimas semanas, mudou o discurso e tem falado que vai estudar a situação do treinador.

VALDIVIA FORA

Como se já não tivesse problemas para resolver, Dorival tem mais um pela frente. O meia Valdivia está praticamente descartado para a partida contra o Internacional, sábado, às 19h30.

Ele ainda está com um edema na coxa esquerda e não vai viajar com a delegação que embarca para Porto Alegre hoje. A tendência é que ele só esteja apto para atuar no dia 7 de dezembro, diante do Atlético-PR, no Allianz Parque.

Valdivia vai continuar o tratamento na coxa esquerda nos próximos dias e não deve repetir o que fez diante do Coritiba, quando viajou depois do restante do grupo e conseguiu atuar 45 minutos.

Outro que também deve ficar de fora é o zagueiro Tobio. Ele se recupera de dores musculares na coxa direita e dificilmente se recupera até sábado. Assim, ele também não deve viajar para Porto Alegre, e a zaga para enfrentar o Inter pode ser formada por Lúcio e Victorino.

Marcelo Oliveira volta de suspensão e pode aparecer improvisado no setor. Nathan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.