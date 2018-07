Dorival Júnior nega boicote aos argentinos no Palmeiras

Quando Ricardo Gareca deixou o Palmeiras, criou-se muita expectativa para saber o que aconteceria com o quarteto argentino formado por Tobio, Mouche, Allione e Cristaldo. Atualmente, Dorival Júnior tenta tratar os quatro como "mais um" no elenco e entende a pressão da torcida para utilizá-los mais. Para evitar possíveis teorias das conspiração, o treinador assegura que não tem qualquer problema com os estrangeiros.

"O Cristaldo tem mais de nove jogos em sequência comigo. O Allione foi expulso nas partidas em que foi titular e o Tobio é titular normalmente", disse o treinador, fazendo um mea-culpa apenas no caso do atacante Mouche. "Ele, eu concordo que não teve uma sequência."

O treinador acredita que outros jogadores brasileiros tiveram tão ou menos chances do que alguns dos argentinos. "Se olharmos bem, o Felipe Menezes e o Diogo tiveram menos oportunidades do que o Cristaldo, por exemplo", comparou.

De fato, Cristaldo teve várias oportunidades com o treinador. E de todos os argentinos, quem parece ter mais a confiança de Dorival é Tobio, que pode ser desfalque neste domingo, diante do Atlético-PR, às 17h, no Allianz Parque, por sentir dores musculares. Allione está suspenso por ter sido expulso contra o Internacional.

Mouche deu entrevista recentemente para uma rádio argentina falando que está insatisfeito no Palmeiras e se Dorival Júnior continuar no clube, ele deve sair. O San Lorenzo é um dos interessados no jogador.