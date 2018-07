Dorival Júnior observa Carlos Eduardo como meia e atacante

RIO - O técnico Dorival Júnior aproveitou o treino desta sexta-feira para observar o meia Carlos Eduardo em duas posições. O atleta, contratado para a temporada, deve fazer sua estreia pelo Flamengo contra o Botafogo, domingo. Dorival treinou o reforço como atacante e armador. No clássico, o jogador não deve atuar durante 90 minutos; ele mesmo disse ser capaz de aguentar 60 ou 70 minutos, até ganhar ritmo.

Outro contratado, o meia Gabriel, que veio do Bahia, está próximo de ficar à disposição do treinador. O meia, de 23 anos, deve começar a treinar com o grupo na semana que vem. "Ele chegou aqui com um déficit muito grande de musculação. É um jogador que tem necessidade de trabalhar mais, até então nossa intenção de preparar o Gabriel para o ano todo. Não precipitar para não queimar etapas e evitar contusão", disse o preparador físico Celso de Rezende.

Nas primeiros treinos da pré-temporada do Bahia, este ano, Gabriel chegou a ficar de fora por causa de uma cirurgia no nariz. Outro jovem do elenco, o também meia Mattheus sentiu dores na coxa e teve de deixar o treino desta sexta. O filho de Bebeto provavelmente seria relacionado para o clássico, e será reavaliado.