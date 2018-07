Dorival Júnior pede 'dignidade' ao Atlético-MG em reta decisiva

Com a vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, no último domingo, em Araraquara, o Atlético-MG chegou aos 42 pontos e ficou mais distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi mais um capítulo da reação do time conduzida pelo técnico Dorival Júnior, que agora pede para seus jogadores manterem a seriedade e a dedicação na partida contra o rebaixado Goiás, no próximo domingo, em Sete Lagoas (MG), pela penúltima rodada da competição.

Substituto do demitido Vanderlei Luxemburgo, Dorival lembrou que passou por muitas dificuldades para tirar o Atlético-MG da péssima condição em que se encontrava no torneio nacional. "Para uma equipe que estava na situação que nós estávamos, complicada em todos os aspectos, e emocionalmente bem alterada, acho que foram resultados importantes até este momento. Somos uma equipe profissional, e com uma equipe que tem a história do Atlético-MG, obrigatoriamente nós teríamos que estar preparados para um salto maior, mas infelizmente não aconteceu", ressaltou o treinador, dizendo que o time tinha tradição e capacidade suficientes para brigar por objetivos mais nobres neste Brasileirão.

Em seguida, o comandante enfatizou que agora é a hora de os atletas mostrarem que têm profissionalismo e dignidade nas duas rodadas finais do Brasileirão. "Por esse motivo é que temos a obrigação de terminar o campeonato com hombridade e dignidade acima de tudo e mais alertas do que nunca pela recuperação que foi alcançada até este instante", reforçou.