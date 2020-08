Dorival Junior poupa cinco titulares na estreia do Athetico-PR no Brasileiro

Depois de disputar seis jogos em 18 dias, o técnico Dorival Junior decidiu poupar quase meio time do Athletico-PR na estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza, no Castelão.

Além do goleiro Santos, do zagueiro Thiago Heleno, do volante Wellington, do meia Marquinhos Gabriel e do atacante Bissoli, o treinador também não poderá contar com o volante Erick e o lateral-esquerdo Marcio Azevedo, machucados.

Com isso, Dorival vai ter de escalar quatro reforços para a primeira rodada: os zagueiros Felipe Aguilar e Pedro Henrique, o volante Richard e o atacante Geuvânio. O zagueiro Edu, o volante Jaime Alvarado e o atacante Walter, outros três contratados no período de pandemia, não foram relacionados para a partida.

O Athletico-PR teve uma partida desgastante na final do Paranaense, quarta-feira, ao vencer o Coritiba, no Couto Pereira, por 2 a 1, de virada, com os dois gols marcados aos 46 e 47 minutos da etapa final, garantindo o tricampeonato estadual.