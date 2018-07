Dorival Júnior poupa Ricardo Oliveira e Renato no Santos contra o Gama

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Santos para o duelo contra o Gama, quarta-feira, em Brasília, pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador optou em poupar os veteranos Ricardo Oliveira e Renato na partida de ida do torneio.

O centroavante retornou ao time no último jogo, na vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, domingo, em Campinas, após ficar pouco mais de dois meses afastado por uma inflamação no joelho direito. Para evitar uma nova lesão, ficará de fora da partida.

Renato vinha de uma sequência de jogos pelo time e foi poupado da viagem para evitar desgaste físico. A boa notícia é a presença do meia Lucas Lima, que levou um pisão na segunda-feira e havia deixado o treino mais cedo.

O Santos deve entrar em campo às 21h45 desta quarta, no estádio Bezerrão, com a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Yuri, Léo Cittadini (Vecchio) e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Confira os relacionados do Santos para a partida:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Victor Ferraz, Caju e Daniel Guedes.

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo.

Volantes: Gregore, Yuri, Fernando Medeiros e Valencia.

Meias: Lucas Lima, Vecchio, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Elano e Rafael Longuine.

Atacantes: Copete, Rodrigão, Joel e Paulinho.