Dorival Júnior prepara 4 mudanças no time do Palmeiras O técnico Dorival Junior indicou, no treino desta sexta-feira, que fará quatro mudanças no time do Palmeiras para o jogo de domingo, contra o Goiás, pelo Brasileirão. Em atividade tática na Academia de Futebol, ele recolocou o goleiro Fábio entre os titulares, além de promover a entrada do zagueiro uruguaio Victorino, do volante Josimar e do meia argentino Allione.