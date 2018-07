Dorival Júnior prepara reservas do Inter para o Gauchão Com duas competições para jogar no primeiro semestre e pensando prioritariamente em avançar na Libertadores, o Internacional mal saiu do jogo contra o Novo Hamburgo, quarta à noite, e já pensa no seu próximo desafio. No domingo, o time colorado enfrenta o Avenida, em Santa Cruz, mas com uma equipe totalmente diferente da utilizada na estreia do Campeonato Gaúcho.