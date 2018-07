Dorival Júnior projeta evolução do Flamengo quando reforços estrearem

Dorival crê em uma apresentação ainda melhor do volante Elias e do lateral João Paulo, que fizeram sua estreia contra a equipe do sul fluminense. Com um pouco mais de condicionamento físico e entrosamento, o treinador rubro-negro prevê um desempenho gradativamente melhor nos próximos jogos.

"Espero que possamos repetir a atuação que tivemos contra o Volta Redonda no sentido de busca, criação, do volume que tivemos, do ímpeto agressivo. É um jogo decisivo para nossas intenções", comentou Dorival, projetando a classificação para as semifinais da Taça Guanabara.

O meia Gabriel e o zagueiro Wallace, outros dos contratados no início do ano, ainda não vão fazer sua primeira aparição. Eles precisam de mais tempo para preparação física. O meia Carlos Eduardo, principal reforço até o momento, iniciou seu dia a dia no clube nesta segunda, se reuniu pela primeira vez com os novos companheiros, mas ficou na academia de musculação.

O meia-atacante teve seu nome publicado pelo Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas) e, assim, conseguiu ser inscrito para atuar na Taça Guanabara. O prazo expirava nesta segunda-feira.

"A partir do momento em que (os reforços) entrarem, que busquem sua melhor forma e contribuam para a mudança do perfil da equipe. É um momento difícil, de montagem e formação de equipe", disse Dorival, pedindo paciência ao torcedor.