Dorival Júnior promete cobrar Valdivia após expulsão

O técnico Dorival Junior vai discutir com o Palmeiras como poderá cobrar Valdivia para que o meia chileno não seja mais expulso e volte a prejudicar o time. Na noite de quarta-feira, o jogador levou cartão vermelho no segundo tempo da partida contra o Flamengo justamente no momento em que a equipe era melhor em campo e estava perto de virar a partida, que terminou empatada em 2 a 2, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

Valdivia voltou a jogar pelo Palmeiras depois de um mês em recuperação por problemas musculares na coxa. O meia entrou no intervalo, quando o Flamengo vencia por 2 a 0. Depois, fez boas jogadas e deu assistência para o gol de empate, de Victor Luís. "É a típica situação que resolveremos internamente. Isso será conversado lá dentro do clube. A diretoria é competente, o grupo cobra e o Valdivia sabe disso", disse o técnico.

O jogador foi expulso aos 36 minutos pelo árbitro Anderson Daronco após ter pisado no volante Amaral. Com um a menos, o Palmeiras deixou de pressionar o Flamengo e recuou para garantir o resultado de 2 a 2. "Você fica com um homem a menos nos minutos finais e é natural que o time se sinta no dever de proteger o que conquistou com muito esforço. Perdemos um pouco da posse de bola que vínhamos tendo", afirmou Dorival.

O técnico explicou ainda que não optou por escalar Valdivia e Allione logo de início por entender que a dupla não estava na condição física ideal. Os dois se recuperaram de lesões musculares e pela primeira vez foram relacionados para um jogo do Palmeiras. Os meias entraram no intervalo e deram qualidade ao time na reação que possibilitou alcançar o empate no segundo tempo.