Dorival Júnior quebra a cabeça para definir o substituto de Henrique

Dorival Júnior começa nesta quinta-feira a definir o time do Palmeiras que enfrenta o Bahia domingo em Salvador. E terá de resolver um grande problema: quem vai substituir o artilheiro Henrique, que cumprirá suspensão.

Os números mostram o quanto o atacante tem sido importante para a equipe. Dos 31 gols marcados pelo Palmeiras no Brasileiro, Henrique fez 15, ou seja, 48,3% deles. Para se ter uma ideia, os vice-artilheiros do time são Lúcio, Wesley, Cristaldo e Mouche com apenas dois gols.

E justamente os dois atacantes argentinos são os favoritos para entrar no time. Mouche vem de boas atuações nas últimas rodadas e ficou chateado por não ter sido aproveitado diante do Corinthians. Cristaldo vive de altos e baixos, mas tem um estilo de jogo mais parecido com o do artilheiro do campeonato.

O lateral-esquerdo Juninho também cumprirá suspensão. Victor Luís deve voltar para a posição, abrindo uma vaga no meio-campo.

Valdivia se recupera de um edema na bacia e ainda é dúvida, mas ontem ele já correu em torno do gramado e pessoas ligadas ao jogador asseguram que ele deve estar em condições até domingo, já que a dor diminuiu bastante desde sábado. Caso ele participe da atividade nesta quinta pela manhã, aumentam as chances dele atuar.