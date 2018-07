Dorival Júnior quer Atlético-MG atento na semifinal do Campeonato Mineiro

BELO HORIZONTE - Apesar da vantagem conquistada pelos 3 a 1 sobre o América-MG na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG quer manter a atenção para o jogo de volta, neste sábado, na Arena do Jacaré. Mesmo podendo até perder por dois gols de diferença, o time alvinegro sabe que não tem garantida a vaga na final.

"Temos exemplos claros e clássicos de que, se você começar a pensar um degrau acima, você acaba não alcançando e nem fazendo a sua obrigação. A situação que temos é uma decisão contra o América-MG, não é um jogo qualquer. Temos uma vantagem, mas ela e momentânea e pode ser revertida em 90 minutos. Essa atenção nós temos que ter", comentou o treinador Dorival Junior nesta sexta-feira.

O técnico lembra que o grupo precisa continuar se doando se quiser cumprir mais uma etapa e chegar à decisão do Campeonato Mineiro. "Tudo, até esse momento, foi alcançado com muito sacrifício e nossa confirmação para uma das vagas na final não será diferente . Só teremos a vaga a partir do momento que finalizarmos essa partida."

O discurso do comandante foi bem assimilado pelo elenco, como mostra o atacante Magno Alves. "A gente não pode entrar achando que já está classificado. Não deixa de ser uma boa vantagem, mas são 90 minutos e temos que tomar muito cuidado e jogar com seriedade."

Capitão do time, Réver ressalta a vantagem adquirida com a vitória no jogo de ida, mas reforça a importância de não relaxar: "Aumentamos a vantagem, mas isso não quer dizer nada. O América-MG vai vir para cima e a gente tem que estar preparado. Construímos uma vantagem boa, mas temos mais 90 minutos pela frente e tudo pode acontecer", afirmou o capitão alvinegro.