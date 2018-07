Dorival Júnior quer fazer Palmeiras 'viver sem Valdivia'

O Palmeiras volta a campo no domingo para disputar o clássico com o São Paulo, às 19h30, no Morumbi, sem poder contar com Valdivia, que estará com a seleção chilena para dois amistosos. Será um desfalque muito importante para o técnico Dorival Júnior, mas o treinador alerta para a necessidade de a equipe aprender a jogar sem o meia.

"Temos que fazer desse clássico um jogo decisivo. É dessa maneira que temos que encarar, independente dos nomes. E temos que saber que em algum momento o Valdivia não vai poder atuar, e temos que dar suporte para a equipe", disse.

O próprio Valdivia também pede que a diretoria tenha mais preocupação com o elenco para o ano que vem e lembre da necessidade de se ter um banco de reservas de qualidade. "Sim (ter um elenco é importante) e isso não é de agora. Não é uma coisa que você descobre só porque perdemos para o Atlético-MG. Sempre falei que para termos um ano bom, a gente precisa de elenco", alertou o chileno.

Sem Valdivia, Dorival tem várias opções, mas não parece ter muita confiança em nenhuma delas, tanto que tem mexido bastante no time neste setor. As opções são Mendieta, Felipe Menezes, Bruno César, Bernardo e Allione.