Dorival Júnior rejeita poupar jogadores contra o Ituano

Após indicar que poderia poupar titulares neste sábado, Dorival Júnior avisou que não vai preservar jogadores na partida contra o Ituano, na Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, o treinador divulgou a lista de 23 relacionados, sem alterações em comparação ao jogo anterior, contra a Ponte Preta.

"Não existe essa possibilidade (de poupar), a não ser que o departamento médico tire algum atleta. O tempo de preparação é pequeno, o desgaste é grande, mas o momento é de sacrifício, para que alcancemos de uma vez por todas a regularidade", declarou o treinador, que atingirá a marca de 100 jogos no comando do Santos neste sábado.

Se mantiver a intenção de entrar em campo com força total, Dorival deve escalar o Santos com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Paulinho.

A partida deste sábado será disputada às 11 horas, a pedido do próprio Santos, em razão das festividades do carnaval.

REFORÇO

O Santos anunciou nesta sexta a assinatura do contrato do meia-atacante Alexandre Tam, de apenas 16 anos. Destaque da equipe na Copa São Paulo de Juniores, ele se tornou profissional do Santos, com vínculo de três anos. Agora fará parte do time sub-20. "Permanecer na Vila Belmiro é um sonho concretizado. A minha família foi fundamental para a permanência aqui. Isso sem falar que as categorias de base do Santos sempre tem atenção especial do técnico da equipe principal", declarou o jovem atleta.

Confira a lista de relacionados no Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Caju;

Zagueiros: Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo;

Volantes: Alison, Thiago Maia e Renato;

Meias: Lucas Lima, Léo Cittadini, Serginho, Ronaldo Mendes, Rafael Longuine, Vitor Bueno e Elano;

Atacantes: Ricardo Oliveira, Gabriel, Paulinho, Joel, Neto Berola e Patito Rodríguez.