Dorival Júnior relaciona 6 atacantes e jovem zagueiro

Os desfalques na defesa por lesão vão obrigar o técnico Dorival Júnior a contar com apenas um zagueiro no banco de reservas para o jogo desta quarta-feira contra o Criciúma, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. A chance de ficar como suplente coube a Nathan, de apenas 19 anos, jogador das categorias de base do clube.

Nathan ficará pela segunda vez no banco. A primeira foi contra o Internacional, também pelo Brasileirão, mas o defensor não chegou a entrar em campo. Os titulares do time do técnico Dorival Junior serão o argentino Tobio e o uruguaio Victorino, que herdou a vaga depois dos problemas musculares de Lúcio (coxa esquerda) e Wellington (tendão esquerdo).

As baixas no setor defensivo abriram espaço para o treinador relacionar três atacantes reservas, além dos três titulares. Os argentinos Cristaldo e Mouche, além de Rodolfo, ficam à disposição de Dorival, que relacionou 20 atletas.