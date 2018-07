Dorival Jr. relaciona Lucas Lima no Santos para o duelo com o Flu

Recuperado de um estiramento muscular, o meia Lucas Lima foi relacionado no Santos para a partida contra o Fluminense, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador desfalcou o time alvinegro na vitória por 3 a 2 sobre o Figueirense, quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Dorival Júnior, no entanto, não confirmou se ele começará entre os titulares, pois há a preocupação em não forçar uma contusão. O único retorno garantido é do zagueiro David Braz, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Internacional por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão. Ele formará a dupla de zaga com Gustavo Henrique.

Os laterais Victor Ferraz e Zeca ainda se recuperam de lesão e ficarão de fora da partida. Zeca tem um edema na musculatura do quadril esquerdo e Victor Ferraz, um incômodo nas costas. Daniel Guedes será o substituto no lado direito enquanto Caju e Chiquinho disputam a vaga da lateral esquerda.

O Santos ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro com 43 pontos, a dois de distância do G4. O provável time que enfrentará o Fluminense terá: Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique e Chiquinho (Caju); Thiago Maia, Renato e Lucas Lima (Rafael Longuine); Gabriel, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel.

Confira a lista de relacionados para enfrentar o Fluminense:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Daniel Guedes, Caju e Chiquinho.

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique e Werley.

Volantes: Renato, Thiago Maia, e Ledesma.

Meio-campistas: Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Leandrinho, Serginho, Rafael Longuine e Léo Cittadini.

Atacantes: Ricardo Oliveira, Gabriel, Neto Berola, Nilson, Marquinhos e Leandro.