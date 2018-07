Dorival Junior repete formação são-paulina com aposta nos estrangeiros

O técnico Dorival repetiu a formação titular do São Paulo nesta quarta-feira, seu segundo dia de treinamentos no CT da Barra Funda. Isso significa uma nova chance ao peruano Cueva, afastado do clássico com o Santos, e a volta de Wellington Nem ao time titular na partida desta quinta-feira diante do Atlético-GO.

Com isso, o São Paulo deverá ter cinco estrangeiros entre os titulares, o máximo permitido pelo regulamento da CBF: Buffarini, Arboleda, Cueva, Gomez e Lucas Pratto. Se essa tendência for mantida, o zagueiro Diego Lugano não estará nem no banco de reservas no Morumbi.

O lateral Junior Tavares pediu o apoio da torcida para o jogo diante do lanterna do torneio. "Só penso na vitória. Espero que a torcida nos empurre no Morumbi porque vai começar uma nova era com Dorival para revertemos essa situação e melhorarmos na tabela", disse o jogador em entrevista coletiva.

Além de manter a escalação do primeiro treino, Dorival transmitiu instruções bem claras sobre a maneira que o time deve atacar para encerrar a sequência de sete jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Em vários momentos do treino tático, ele pediu para os volantes ajudarem na saída de bola, ou seja, Jucilei e Petros vão buscar a bola com os zagueiros.

Outra mudança importante: o novo treinador pediu para o time evitar os lançamentos longos. Ele não quer que Pratto saia muito da área. Nos últimos jogos, o argentino saía para tentar buscar a bola e armar o jogo, o que comprometia o poder de finalização da equipe. Dorival também pediu para os atacantes ajudarem na marcação: Nem, aberto pela direita, e Gomez, pela esquerda.

"É muito cedo para falar em mudança, ainda não jogamos com ele. Mas chegou com espírito novo e nós, jogadores, estamos muito motivados com comissão nova. A formação dele é meio diferente, é um cara que é bem estudado. É um cara com currículo e qualidade", disse Junior Tavares.