Dorival Junior se surpreende com vitória santista por 3 a 1 no Morumbi A vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 1, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, surpreendeu até o técnico santista Dorival Junior. Mesmo que os dois times vivam momentos distintos na temporada - o Santos está em ascensão, enquanto o São Paulo está em crise política que prejudica o time dentro de campo -, o treinador reconhece que o placar construído na noite desta quarta-feira no Morumbi foi além das expectativas.