Dorival Júnior tem dúvida entre Mazinho e Allione no Palmeiras

Como aconteceu nos trabalhos de quarta e quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um treino coletivo na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol para definir a escalação do Palmeiras que enfrenta o Atlético-MG, sábado, às 19h30, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelos testes do treinador, a dúvida sobre quem começará jogando está entre Mazinho e Allione.

Pela primeira vez na semana, Dorival mudou a formação que começou na última partida. Ele tirou Mazinho e colocou Allione. O time, que treinou sem goleiro, tinha João Pedro, Tobio, Nathan e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Valdivia e Allione; Mouche e Henrique. O treinador comandou um tático "fantasma", aquele em que os jogadores simulam uma partida em campo todo sem que tenha um adversário, no entanto. A atividade serve para organizar o posicionamento dos atletas.

Durante o coletivo, a primeira mudança foi a entrada de Mazinho no lugar de Mouche. Com essa formação, Valdivia avançou e ajudou Henrique no ataque, enquanto Mazinho e Allione organizavam as jogadas no meio. Pouco depois, Dorival fez uma nova alteração e recolocou Mouche no lugar de Allione, repetindo a equipe que iniciou os treinamentos nos últimos dias.

Em relação aos desfalques, Wesley está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Leandro reclama de um edema ósseo e também é desfalque no Palmeiras. O atacante Cristaldo, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, pode voltar a ser relacionado. Até às 10 horas desta sexta-feira, o Palmeiras somava 10 mil ingressos vendidos para a partida com Atlético-MG no Pacaembu.