Dorival Junior tenta achar espaço para Cueva voltar ao São Paulo

Reserva contra a Ponte Preta no último sábado, depois de uma sequência de jogos sem render o esperado no São Paulo, Cueva pode ter uma nova chance como titular diante do Vitória, no próximo domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano tem a confiança do técnico Dorival Junior, que está buscando uma forma de encaixá-lo de volta ao time.

Na preparação para o jogo em Salvador, durante esta semana, Cueva chegou a ser testado no lugar do centro-avante Lucas Pratto e, na quinta-feira, substituiu Lucas Fernandes, que ganhou o espaço do peruano no time titular. Nos últimos treinos antes da viagem a Salvador, nesta sexta e sábado, Dorival deve testar Cueva entre os titulares mais uma vez, ainda que mantenha o jogador entre os reservas na maior parte do tempo.

Uma possibilidade é que o peruano volte ao time e Lucas Fernandes seja mantido, como adiantou o treinador depois do empate por 2 a 2 com o time de Campinas: “Podem jogar os dois juntos. Não vamos abrir mão de um jogador como Cueva. Poucas equipes têm um atleta como ele e o Lucas está ganhando seu espaço”, disse Dorival.

O treinador já tinha dado o recado para o jogador, ainda antes de sacá-lo do time titular: "Ele pode jogar muito mais, todos nós sabemos disso. E ele tem de buscar, tem de voltar a ter a mesma condição que já apresentou no São Paulo. É natural que você sempre confie que no jogo seguinte isso possa acontecer. E eu espero que ele realmente intensifique ainda mais, trabalhe mais para que volte a ter o espaço que sempre teve", disse.

Na segunda, Cueva disse entenderia e respeitaria a decisão de Dorival, caso o treinador optasse por mantê-lo entre os reservas. "Quem sou eu para dizer se é justo ou não eu sair do time? Deixo com Dorival e vou apoiar, independentemente de quantos minutos eu jogar."