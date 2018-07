Dorival Júnior tenta fazer Palmeiras viver sem Valdivia

A derrota para o Sport 2 a 0, na inauguração do Allianz Parque, foi o terceiro resultado negativo do Palmeiras nas últimas três rodadas do Brasileirão e fez com que o técnico Dorival Júnior não escondesse a preocupação - antes, perdeu para Atlético-MG e São Paulo. Um dos motivos dos tropeços é justamente a ausência de Valdivia, que não atuou nos últimos dois jogos (estava servindo a seleção). E o treinador admite que ainda não conseguiu descobrir a fórmula mágica para fazer a equipe jogar sem a presença do meia chileno.

"Queria contar com ele em todo o momento, pois o time joga de uma maneira com ele e outra sem ele. Precisamos encontrar um caminho sem o Valdivia, porque, em alguns momentos, fatalmente isto vai acontecer", alertou o treinador, que pela segunda rodada consecutiva apostou em Felipe Menezes para substituir o chileno.

Para Dorival Júnior, as derrotas para São Paulo e Sport fizeram com que a situação do Palmeiras mudasse completamente no Brasileirão. "Temos um risco real e temos que enfrentar. Como depois do Bahia não estava decidido, eu falei que, caso não tivéssemos cuidado, a situação poderia mudar. Acho que está na hora de voltarmos a ter um time um pouco equilibrado, como tivemos ao longo do campeonato. Não fizemos uma má partida contra o São Paulo, mas hoje e contra o Atlético, sim. Vínhamos tendo boas atuações, mas caímos bruscamente em dois jogos fundamentais, que poderiam nos dar uma situação mais confortável", analisou.

Com o resultado, o Palmeiras ficou em 14º lugar com 39 pontos, três a mais do que a Chapecoense, que joga nesta quinta-feira contra o Fluminense, no Rio. O elenco palmeirense se reapresenta na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e volta ao campo no domingo, para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ainda não é certo se Valdivia poderá jogar, porque voltou da seleção chilena contundido.