Dorival Júnior testa mudanças na escalação do Vasco Irritado com as atuações do Vasco nas últimas rodadas - o time ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro -, o técnico Dorival Júnior decidiu fazer várias mudanças no treino desta sexta-feira, realizado no campo do CFZ, na zona oeste do Rio. Ele montou duas formações diferentes.