Dorival Júnior testa nomes para lateral esquerda do Santos até retorno de Zeca

O técnico Dorival Júnior, do Santos, ainda faz testes no elenco para encontrar um substituto para a lateral esquerda, enquanto aguarda o retorno de Zeca - que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deverá voltar à equipe somente daqui a aproximadamente um mês. Por isso, tem improvisado jogadores de outras posições na função.

Jean Mota era o substituto natural, mas foi expulso no jogo contra o Independiente Santa Fe, na Colômbia (empate em 0 a 0, pela Copa Libertadores). Por isso, Matheus Ribeiro foi titular na vitória diante do Paysandu, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na semana passada (2 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos).

A ideia de Dorival Júnior era dar ritmo de jogo ao atleta para a partida da volta contra o Independiente Santa Fe, nesta quinta-feira, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Entretanto, no duelo contra os paraenses, o treinador também usou o atacante colombiano Jonathan Copete na função, demonstrando que ainda tem dúvidas sobre a posição.

"Os dois estão sendo treinados para que, de repente, dentro de uma necessidade, nós possamos contar tanto com o Matheus (Ribeiro) quanto com o Copete. Eu vejo que o Matheus fez uma boa apresentação (contra o Paysandu), Copete entrou e fez a diferença. Estamos em fase final de preparação e com os dois jogadores em condições de poder atuar", despistou Dorival Júnior.

O elenco treinou neste domingo no CT Rei Pelé, em Santos. Os jogadores, comandados por Dorival Júnior, participaram de atividades técnicas e táticas. O grupo voltará aos treinamentos nesta segunda-feira.

O time santista é o líder do Grupo 2 da Libertadores com cinco pontos. O Independiente Santa Fe, próximo adversário da equipe, está em segundo lugar com quatro, mesma pontuação do The Strongest, da Bolívia. O Sporting Cristal, do Peru, segue na lanterna do grupo com apenas dois pontos.