Dorival Júnior teme perder jogadores para o exterior: 'É um risco'

Nos últimos seis jogos, o Santos conquistou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. O time demonstra a cada rodada do Campeonato Brasileiro que está evoluindo, principalmente do meio para a frente, com Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira formando um trio de respeito. Entretanto, algo ainda preocupa o técnico Dorival Júnior: a possibilidade de perder jogadores para o exterior.

O treinador tem dado um padrão ao time santista, mas admite que a possibilidade de perder algumas das peças chaves de seu esquema tático é algo que o deixa com um pé atrás. "Esse é um risco que todos os clubes correm e às vezes acontece do time se desarmar no meio da competição por causa disso. Espero que não tenhamos problemas em relação a essa questão, pois o Santos ainda corre um risco grande", alertou o treinador, lembrando que, embora tenha dado uma distância dos últimos colocados, a equipe ainda não se considera salva de uma volta à zona de rebaixamento.

Dorival Júnior explica que se for realmente necessário perder algum jogador, espera que a reposição seja de qualidade. "A substituição muitas vezes acaba sendo até mais cara do que a venda e não dá o retorno esperado", destacou o preocupado treinador.

Um dos titulares do Santos mais assediado nos últimos meses é o meia Lucas Lima. O Porto, de Portugal, é um dos clubes que mais sonham contar com o meia, que foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba no último sábado, resultado que fez a equipe alvinegra chegar aos 20 pontos no campeonato.

A diretoria do time alvinegro chegou a procurar no mercado estrangeiro um jogador para substituir Robinho. Sem sucesso, acabou recorrendo ao empréstimo do atacante Leandro, do Palmeiras, que ficou no banco de reservas no sábado e ainda não estreou.