Dorival Júnior torce para que Brasil caia ‘em grupo médio’ na Copa

RIO - O técnico do Fluminense, Dorival Júnior, disse nesta quinta-feira que torce para que o Brasil caia ''num grupo médio'' no sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014, que acontece nesta sexta-feira na Costa do Sauípe. A declaração foi dada logo após o último treino do Flu antes da viagem a Bahia.

''Acho que o ideal seria se caíssemos num grupo médio, que proporcionasse a possibilidade de um crescimento dentro da própria competição'', avaliou. Segundo ele, isso permitiria que a seleção repetisse o que apresentou na campanha vitoriosa na Copa das Confederações. ''O crescimento (na ocasião) foi gradativo, e o Brasil chegou à fase final no ápice.''

Caso o sorteio coloque a seleção de Felipão em algum grupo com outras seleções consideradas favoritas, Dorival considera que será a chance de o Brasil mostrar logo de cara seu potencial. Nessa hipótese, o treinador não crê que a seleção possa vir a ser eliminada precocemente. ''A primeira fase proporciona até um ou outro tropeço'', apontou.