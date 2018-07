Dorival Júnior vai poupar titulares do Inter no sábado Como já garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Inter irá poupar os titulares na partida deste sábado, contra o Pelotas, no Beira-Rio. Diante da maratona de jogos com a disputa simultânea da Libertadores, os jogadores chegaram a ter uma reunião nesta quinta-feira com o técnico Dorival Júnior para pedir um descanso, o que foi atendido pelo comandante.