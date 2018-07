Dorival Júnior valoriza 'ponto importante' em empate fora de casa

Dorival Júnior valorizou o empate do Santos com o Figueirense, fora de casa, na noite deste sábado. Para o técnico, o resultado foi "importante" em razão das dificuldades impostas pelo adversário e do desgate físico do elenco santista, que fez um jogo duro com o São Paulo, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

"O Figueirense dificulta demais em seu estádio. E o Santos não se omitiu em momento algum. Tentamos com todas as condições físicas que tínhamos. Tecnicamente não foi o que esperávamos, muito pelo desgaste", admitiu o treinador.

"Foi um jogo franco, aberto, nos 90 minutos. Uma disputa incessante. Mesmo assim, temos que valorizar esse ponto pela forma como foi conquistado. Com todas as dificuldades, saímos com um ponto muito importante para a sequência do campeonato", declarou Dorival, que escalou um time misto neste sábado.

Ele poupou jogadores que devem retornar para a partida da volta contra o São Paulo, como Ricardo Oliveira, David Braz, Thiago Maia e Gabriel. Já Victor Ferraz segue como dúvida para a partida decisiva.

"O David vem lutando com uma dorzinha que sente e isso nos preocupa há algum tempo. Estamos tendo cuidado com ele. Tiramos de um trabalho ao longo da semana para estar melhor durante as partidas. Já o Ricardo foi mais por precaução, por tudo que ele correu na quarta e dificultou nossa recuperação", comentou o técnico.