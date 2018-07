Dorival Júnior vê arbitragem 'equivocada e infeliz' contra o Inter

O técnico Dorival Júnior reclamou bastante da arbitragem de Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. Ele expulsou o meia Lucas Lima ainda no primeiro tempo e deixou o Santos com um jogador a menos quando o time ainda empatava com o Internacional no Sul. No final, o clube gaúcho virou e chegou à vitória.

"É um absurdo o que aconteceu, em momento nenhum retardamos o jogo. A equipe do Santos queria jogar porque queria o resultado, estamos brigando para subir na classificação. Ele teve uma decisão equivocada e infeliz", afirmou, citando que o árbitro teve dois pesos e duas medidas. "Ele teve uma atitude meio estranha, pois ameaçou tirar o cartão do bolso para o Anselmo e recuou, pois percebeu que o jogador do Inter já tinha amarelo."

O treinador do Santos explicou que o lance que originou a expulsão de Lucas Lima é uma jogada da equipe e que nunca tinha sido punida antes por cera. "A opinião da arbitragem me impressiona. Nunca vi uma decisão desse tipo, que interferiu diretamente no resultado da partida. Era uma jogada ensaiada que fazemos. Em todas as outras vezes que fizemos não tomamos cartão."