Dorival Júnior vê o Palmeiras mais seguro para o clássico

A preocupação do técnico Dorival Júnior antes da partida contra o Cruzeiro é que um resultado negativo pudesse atrapalhar o foco da equipe do Palmeiras para o clássico com o Corinthians, sábado, no Pacaembu. Por isso, o treinador respirou aliviado depois da partida.

"O Palmeiras vem melhorando, independentemente do jogo do Santos. Estamos evoluindo e isso nos traz confiança. Esperamos fazer um grande jogo contra o Corinthians", analisou o treinador, que gostou da atuação de seus atletas diante do Cruzeiro.

O goleiro Fernando Prass e o atacante Henrique tiveram uma citação especial por parte do treinador. "De um modo geral a equipe se dedicou e está de parabéns. O Prass é um grande goleiro e teve uma passagem maravilhosa com a gente no Vasco. O Henrique é um jogador que vem crescendo, vem se entregando, com uma dedicação muito grande. Ele corrigindo um errinho ou outro, pode se tornar um atacante ainda mais conclusivo", explicou.

Para o clássico com o Corinthians, Dorival pode contar com o retorno de Lúcio e Valdivia. "Espero que os jogadores estejam recuperados. O Valdivia teve um problema, mas trabalhou hoje de manhã, foi para a academia e está se preparando para o jogo", contou o técnico, revelando que o chileno, além de estar suspenso para o jogo contra o Cruzeiro, ainda se recupera de dores musculares, mas não deve preocupar.