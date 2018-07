Dorival Júnior vê Prass como essencial na evolução do Palmeiras

O retorno do goleiro Fernando Prass ao time parece ter sido o que faltava para o Palmeiras voltar a andar nos trilhos e ter um final de ano sem sustos e preocupação com a zona de rebaixamento. Desde o retorno do goleiro, recuperado de uma cirurgia no cotovelo esquerdo, a equipe venceu três jogos, empatou um e perdeu um.

Quem está feliz da vida com a presença de Prass é o técnico Dorival Júnior. Além da experiência, o goleiro também tem ajudado mostrando uma boa fase debaixo das traves. "Todo grande time começa por um grande goleiro. E o Fernando é um desses goleiros, que nos passa confiança", comentou o treinador.

Dorival lembrou que Prass também é exemplo de profissionalismo. "Ele é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Nós temos um dos melhores goleiros do Brasil", resumiu.

O fato de ter encarado o poderoso ataque do Cruzeiro, o melhor da competição, com 53 gols, e Prass ter sido um dos destaques da partida, reforça a tese de Dorival. "Acho que enfrentar um ataque com o poderio do Cruzeiro, você precisa de um grande goleiro e ele nos deu a resposta. Nos passa uma confiança muito grande e é um jogador decisivo", comentou o treinador.