Dorival lamenta baixo público em jogo do Santos no mata-mata da Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior não escondeu a decepção com a torcida do Santos na noite de quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional. Apesar do duelo válido numa definição por mata-mata, a Vila Belmiro recebeu apenas 6.592 torcedores.

Para o treinador, o público ficou aquém do esperado pelo time. "Poderíamos ter um público bem melhor, um público que tomasse a Vila e fizesse uma pressão muito maior do que aquilo que nós vimos", reclamou Dorival, ao fim da vitória por 2 a 1 sobre o time gaúcho.

Na avaliação do técnico, o Santos poderia ter feito uma apresentação melhor se tivesse sido impulsionado por uma Vila Belmiro lotada. "Foi um jogo num momento da competição onde com certeza poderíamos ter uma condição melhorada, com a presença do nosso torcedor. Nós teríamos um ganho considerável e uma outra situação dentro da partida", comentou.

Com o triunfo por 2 a 1, o Santos precisa de apenas um empate no jogo da volta, marcado para o dia 19 de outubro, para avançar à semifinal. Se perder por 1 a 0 no Beira-Rio, estará eliminado, porque levou gol em casa.