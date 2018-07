Dorival lamenta perder Lucas Lima e Ricardo Oliveira para a seleção

As críticas à situação do gramado da Arena Joinville ontem, no empate do Santos contra o Joinville por 0 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi a única reclamação do treinador santista. Ele perderá por oito dias o atacante Ricardo Oliveira, artilheiro da competição com 20 gols, e o meio campista Lucas Lima, maestro do time, ambos convocados para a Seleção Brasileira, para disputar a 3ª e 4ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além deles, o lateral Zeca e o atacante Gabriel também estarão ausentes, convocados para a Seleção Olímpica. Dorival Junior lamentou as ausências em um momento tão importante da competição. "É um momento importante, de definição de competições, como o Campeonato Brasileira e a Copa do Brasil. Seria importante que eles estivessem ali dentro para buscar o melhor para equipe. Mas vamos mais uma vez trabalhar para que cheguemos fortes."

O Santos está na quarta posição da competição, com 54 pontos, um a mais do que São Paulo e Internacional, que estão logo atrás. A equipe da Vila Belmiro também pode chegar na Libertadores pela Copa do Brasil, em que faz final com o Palmeiras, nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro. Na próxima rodada do Brasileiro, enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro, na quinta-feira, 19.