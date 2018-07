Dorival mantém Cris entre os titulares no Vasco

RIO - Assim como o Flamengo, o Vasco também está em Brasília, local do jogo de domingo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior vai manter o zagueiro Cris no time e o lateral-esquerdo equatoriano Yotún volta à equipe para enfrentar o rival paulista no Estádio Mané Garrincha.

Nesta quinta-feira, ele comandou atividade no Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros, em Brasília, e contou com o apoio de dezenas de vascaínos. Após a vitória da última terça sobre o Nacional-AM, em Manaus, pela Copa do Brasil, o técnico definiu que Juninho Pernambucano também é outro reforço para o duelo. No ataque, André e Eder Luís formam a dupla.

Para Dorival Júnior, o Vasco vai ter uma oportunidade importante de "afirmação" no campeonato se vencer o Corinthians. Ele deve definir a escalação somente nesta sexta. O técnico tem pelo menos uma dúvida para anunciar a equipe: está entre Fillipe Souto e Wendel como um dos volantes titulares.