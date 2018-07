Dorival mantém dúvida para clássico e pode adotar cautela

O técnico Dorival Júnior fechou o último treino do Santos antes do clássico deste sábado diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Na véspera do confronto, o comandante alvinegro optou pelo mistério e não deu pistas sobre a escalação que entrará em campo na reedição da última final da Copa do Brasil.

A dúvida de Dorival Júnior está no ataque. Como se trata de um clássico e fora de casa, o treinador pode abolir o esquema com três atacantes e escalar Serginho. Se decidir manter a formação tática, Patito Rodríguez e Paulinho brigam pela vaga para atuar ao lado de Ricardo Oliveira e Gabriel.

Independente da escalação, a tendência é de um confronto bastante brigado. Até porque a rivalidade entre Santos e Palmeiras cresceu muito após a última Copa do Brasil, quando jogadores trocaram farpas e houve provocações após a conquista do título pelo lado alviverde. Por isso, o meia Lucas Lima, destaque santista, pediu inteligência a seus companheiros.

"Temos que marcar muito forte. Ano passado não tivemos muita sorte atuando fora de casa. Mas o ano mudou, estamos com outra postura fora de casa também. Sei que é difícil jogar igual na Vila, mas temos que tentar jogar desta forma sempre. Precisamos ser inteligentes e, quando necessário, usar o nosso contra-ataque", disse.

A não ser pela dúvida no ataque, o Santos está definido para encarar o Palmeiras, ainda sem os zagueiros David Braz e Paulo Ricardo, lesionados. A equipe vai a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Patito Rodríguez (Serginho ou Paulinho).