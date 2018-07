Dorival mantém equipe em treinamento do Atlético-MG Com problemas para escalar o Atlético-MG para o clássico de domingo contra o América-MG, o técnico Dorival Júnior repetiu no treino tático desta quinta-feira a mesma equipe que havia encerrado o treinamento do dia anterior, com Leandro, Giovanni Augusto e Ricardo Bueno no time.