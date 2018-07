Dorival minimiza derrota do Santos: 'Não é terra arrasada' Às vésperas do clássico com o Corinthians, o técnico Dorival Júnior tratou de minimizar qualquer avaliação negativa sobre o Santos, após ser superado pelo Red Bull Brasil, por 2 a 0, na noite deste domingo. Para o treinador, não há motivos para se fazer "terra arrasada" depois da primeira derrota da equipe no Paulistão.